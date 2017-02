LONDRES, Inglaterra(AP )

A continuación la lista de ganadores de los premios BAFTA del cine británico, que se entregaron el domingo en Londres.

Mejor película: "La La Land"

Mejor película británica: "I, Daniel Blake"

Mejor actriz: Emma Stone, "La La Land"

Mejor actor: Casey Affleck, "Manchester by the Sea"

Actriz de reparto: Viola Davis, "Fences"

Actor de reparto: Dev Patel, "Lion"

Director: Damien Chazelle, "La La Land"

Mejor película en lengua extranjera: "Son of Saul"

Documental: "13th"

Cinta animada: "Kubo and the Two Strings"

Guionista, director o productor británico debutante: Babak Anvari, Emily Leo, Oliver Roskill y Lucan Toh, "Under the Shadow"

Guion original: "Manchester by the Sea"

Guion adaptado: "Lion"

Edición: "Hacksaw Ridge"

Diseño de producción: "Fantastic Beasts and Where to Find Them"

Diseño de vestuario: "Jackie"

Maquillaje y peinado: "Florence Foster Jenkins"

Sonido: "Arrival"

Efectos visuales especiales: "The Jungle Book"

Estrella emergente: Tom Holland