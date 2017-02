"La La Land" continúa su romance con 5 premios BAFTA

LONDRES, Inglaterra(AP )

El musical romántico "La La Land" obtuvo cinco premios BAFTA el domingo por la noche, incluyendo a mejor película, mientras que el drama sobre la seguridad social "I, Daniel Blake" y los relatos sobre familias fracturadas "Lion" y "Manchester by the Sea" recibieron otros importantes galardones.



La temporada de premios coincidió con el cambio en el gobierno estadounidense, y hasta la victoria de "La La Land" llegó con comentarios políticos.



Al recibir su premio a la mejor actriz por su papel de una empleada de cafetería con aspiraciones de actriz, Emma Stone dijo que "este país, Estados Unidos y el mundo parecen estar pasando por un momento difícil".



En un mundo dividido, es esencial celebrar "el talento positivo de la creatividad y cómo podemos trascender fronteras, cómo podemos ayudar a la gente a sentirse un poco menos sola", agregó Stone.



Los Premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisivas suelen ser considerados un indicador de lo que ocurrirá en los Oscar, que se entregan en dos semanas en Los Ángeles. "La La Land" se ha mantenido como una fuerza dominante para los Premios de la Academia, con 14 nominaciones, y también ganó siete Globos de Oro.



A los BAFTA llegó con 11 nominaciones y recibió, además, el premio al mejor director para Damien Chazelle, así como a la mejor música y cinematografía.



Pero pese a que el exquisito musical era un favorito de la academia británica, los votantes también reconocieron historias menos escapistas.



El galán de "La La Land", Ryan Gosling, perdió ante Casey Affleck, quien interpreta a un obrero afligido por una pérdida familiar en "Manchester by the Sea".



Affleck, quien también está nominado al Oscar por el papel, le agradeció al director Kenneth Lonergan por crear una cinta que "dignifica las vidas comunes y sus luchas con gran compasión".



El drama desarrollado en Nueva Inglaterra también le valió el premio al mejor guion original a Lonergan.



El británico Dev Patel sorprendió al vencer al favorito, Mahershala Ali de "Moonlight", en la categoría de mejor actor de reparto por su papel en "Lion", una cinta sobre un joven que busca a la familia india de la que fue separado cuando era niño.



Patel, quien nació en Londres, dijo que estaba en shock al ganar en una ceremonia que solía ver por televisión con su familia.



Expresó que "Lion", que coestelariza con Nicole Kidman, es "una película sobre la familia, sobre el amor que trasciende fronteras, raza, color y todo".



El astro de "Slumdog Millionaire" ("¿Quién quiere ser millonario?") agradeció a su "increíble equipo, que tuvo el imposible trabajo de hacer que este tipo indio, este tallarín con dientes chuecos, ojos pequeños y cabello despeinado, trabaje en esta industria".



"Lion" también se llevó el BAFTA al mejor guion adaptado.



"I, Daniel Blake" de Ken Loach fue nombrada mejor película británica. El director de 80 años usó su discurso de aceptación para criticar al gobierno conservador británico.



Loach dijo que su docudrama sobre un carpintero que trata de obtener seguridad social tras un paro cardiaco demuestra que "la gente más vulnerable y más pobre es tratada por este gobierno con una brutalidad insensible que avergüenza".



El realizador fue ovacionado por el público en el Royal Albert Hall de Londres, donde se encontraba en príncipe Guillermo y su esposa Catalina, así como los nominados Meryl Streep, Affleck, Stone y Kidman.



Guillermo y Catalina llegaron elegantísimos de negro, él con un esmoquin y ella con un vestido estampado de flores blancas y tirantes al hombro de Alexander McQueen.



Viola Davis ganó el BAFTA a la mejor actriz de reparto por "Fences", la adaptación de Denzel Washington de la obra de teatro de August Wilson sobre una familia afroestadounidense.

Conmovida, Davis reconoció la obra de Wilson por mostrar "que nuestras vidas importan como afroestadounidenses".



"Esa persona que trabaja en un establo con caballos, ese trabajador de limpieza, esa gente que creció bajo el peso de (las leyes de) Jim Crow", dijo. "La gente que no llegó a los libros de historia, pero que tienen una historia y esas historias merecen ser contadas".



"The 13th", un filme de Ava DuVernay sobre encarcelaciones masivas en Estados Unidos, fue nombrado mejor documental, y el drama de Laszlo Nemes sobre el Holocausto "El hijo de Saúl" se llevó el trofeo a la mejor cinta extranjera.



Las estrellas le dieron su dosis de glamur a una Londres gris e invernal mientras cientos de admiradores se dieron cita en la alfombra roja afuera de la sala de conciertos frente al Hyde Park.



Muchos de los asistentes esperaban que la política saliera a relucir en la ceremonia, como ha ocurrido en la temporada de premios. Streep es una de las estrellas que ha usado el micrófono para criticar al presidente Donald Trump.



El maestro de ceremonias Stephen Fry bromeó sobre los señalamientos de Trump a la actriz, a quien el mandatario calificó de "sobrevalorada", al decir desde el escenario: "Veo una fila tras otra de la gente más sobrevalorada del planeta".



El príncipe Guillermo, quien también es presidente de la Academia Británica, entregó el premio a la trayectoria al veterano comediante Mel Brooks. El actor de 90 años dijo que lo atesorará.



"Este es uno de los premios que no verán en eBay", aseguró.