Michael Douglas confirma actuación en secuela de "Ant-Man"

SANTIAGO DE CHILE, Chile(Agencias)

El actor Michael Douglas ("Wall Street") debutó en 2015 con el papel del original Hombre Hormiga en "Ant-Man".



De acuerdo a información de EL Mercurio, el ganador del Óscar interpretó a Hank Pym, el científico responsable de crear la tecnología que puede disminuir (o agrandar) el tamaño de las cosas y las personas.



Tras un exitoso recibimiento de parte de la audiencia y la crítica, los estudios Marvel anunciaron su secuela, "Ant-Man and the Wasp", protagonizada nuevamente por Paul Rudd ("Parks and Recreation") y Evangeline Lilly ("Lost").



Sin embargo, el regreso de Douglas no había sido confirmado hasta el momento. No obstante, el mismo intérprete se encargó de comunicar a través de su página de Facebook que volverá a encarnar al inteligente científico.



"Preparándome para interpretar al Dr. Pym de nuevo en Ant-Man 2, que se graba en julio. Necesito dejarme crecer la barba de chivo ahora", escribió en la publicación, en la que aparece con un afiche de la primera entrega a su espalda.



La segunda entrega del superhéroe, perteneciente al universo cinematográfico de Marvel, seguirá nuevamente a Scott Lang (Rudd), pero esta vez acompañado de Wasp (Lilly) o La Avispa, en los cómics, ya que al final de "Ant-Man", el padre del personaje (Pym) le muestra el traje especial que también la puede volver del tamaño de un insecto.