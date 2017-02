¡Duelo de divas en los Grammys!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La carrera hacia los premios Grammy 2017 finaliza esta noche; pues los artistas sabrán el día de hoy quiénes se llevarán los galardones a su casa en la ceremonia que se realizará a las 18:00 horas en el Staples Center de Los Ángeles.Entre los nominados que se disputarán los Grammys en las categorías más importantes se encuentran Adele y Beyoncé, que se enfrentarán en un duelo de divas por “Grabación del año”, "Álbum del año” y “Canción del año” .En número de nominaciones, entre las categorías generales y las especializadas, los que más tienen son Beyoncé (9), Drake, Rihanna y Kanye West (8) y Chance the Rapper (7).Los primeros en confirmar fueron Bruno Mars, John Legend, Carrie Underwood y Keith Urban, que estarán presentes en la gala que conducirá James Corden.También participará Adele, como era de esperarse, después de su fallida actuación el año pasado (donde tuvo problemas técnicos que afectaron su performance).Después del inolvidable tributo de Lady Gaga a David Bowie en la edición anterior, esta vez la cantante compartirá escenario con la afamada banda Metallica. Otros más que se unen a las presentaciones de este año son Daft Punk y The Weeknd, quienes después de grabar juntos algunos temas van a presentarse en vivo. También se sumaron A Tribe Called Quest, Anderson Paak y Dave Grohl, que actuarán juntos.Alicia Keys y Maren Morris también subirán con sus canciones en el transcurso de la gala. Otros de los confirmados son Chance the Rapper y también Sturgill Simpson, Gary Clark Jr., Little Big Town, y William Bell.Pero también hay ausencias anunciadas ya de antemano. Es el caso de Kanye West, Drake y Justin Bieber que, aunque estén nominados, coinciden en que estos premios no representan ni a los artistas de color ni a los más jóvenes.Este lunes por la noche la Academia de la Música tomó Twitter para hacer el gran anuncio, con el cual se garantizan una de las entregas más históricas de los Grammys.Perry también se hizo eco de la noticia, compartiendo el mensaje a través de sus redes junto al emoji de la chica con la mano arriba.Esto último significa que la intérprete de Roar es la última en unirse a la lista de estrellas que tomarán el escenario.