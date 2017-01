Juez en consideraciones ante herencia de Prince

CHASKA, Minnesota(AP )

El juez de Minnesota a cargo de la herencia de Prince dijo el jueves que esperará a que se agoten las posibles apelaciones antes de tomar una decisión final sobre quién heredará la fortuna que podría rondar los 200 millones de dólares.



Sin embargo el juez del condado de Carver, Kevin Eide, también dejó en claro que los seis hermanos confirmados del fallecido superastro son los posibles herederos. Prince no dejó un testamento al morir en abril por una sobredosis de analgésicos. El juez ya ha rechazado los reclamos de otras personas que afirman ser el hijo, el hermano o la esposa de Prince y hay un par de pruebas de ADN pendientes, aunque también se espera que sean rechazadas.



"La corte no puede determinar quiénes son los herederos hasta que estas apelaciones se agoten", dijo Eide. Ese proceso suele tardar meses o incluso más.



La hermana de Prince, Tyka Nelson, y sus cinco medios hermanos han pedido al juez que entregue el control del patrimonio de una administradora temporal, Bremer Trust, a Comerica Bank and Trust. Abogados de las dos instituciones dijeron que esperan que la administración cambie para finales de mes.