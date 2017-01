Paulina Rubio se divierte en la playa

(Cortesia)

Hasta el amanecer eh eh er... 🐬🐟🍾⚓️🐳🙌✌️️#FiestaForever#Party#LlamameSusi #Susimialterego #enjoyinglife #Fullmoonsunrise #amigos❤ Un vídeo publicado por Paulina Rubio (@paurubio) el 12 de Ene de 2017 a la(s) 8:17 PST

Buenos días /Bonne Jornée #DejaVu Un vídeo publicado por Paulina Rubio (@paurubio) el 12 de Ene de 2017 a la(s) 10:40 PST

Paulina Rubio empleó su cuenta de Instagram para publicar una serie de videos donde se muestra disfrutando de sus vacaciones en la playa.Todo indica que a la cantante no le preocupan las acusaciones que hace unos días realizó su ex pareja Nicolás Vallejo-Nagera ante la corte de Miami, donde exigió un castigo para ella por no permitirle ver a su hijo en las pasadas vacaciones decembrinas.Y es que mientras también existe el rumor que La Chica Dorada se encuentra separada del papá de su segundo hijo, el cantante Gerardo Bazúa, Pau demuestra a sus seguidores que la está pasando excelente, pero no aclara ninguna situación al respecto.Será que en breve la cantante brinde alguna declaración de las acusaciones que ha realizado su ex esposo, así como afirme o desmienta su separación con Bazúa, quien según las últimas imágenes publicadas, se encuentra en México preparándose para su primer concierto del año.Fuente: Agencia México