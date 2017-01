Difunden contenido de llamada al 911 por Juan Gabriel

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un hombre fue quien llamó al número de emergencias 911 para pedir ayuda destinada al cantante Juan Gabriel.



En el programa “Ventaneando” se dio a conocer el contenido de la llamada, aunque no el audio, pues está protegido.



Según la llamada, el acompañante de Juan Gabriel dijo que se trataba de una “súper emergencia” y después dio los datos del cantante.



La operadora le dijo que ya estaban los paramédicos en camino y le pidió que la mantuviera en la línea. Trató de darle indicaciones, pero el hombre – de apellido Castro- que no podía hablar con ella, que necesitaba la ambulancia.



Después la llamada se cortó y luego hubo otra llamada para preguntarle al hombre si necesitaba instrucciones, pero él respondió “señora, no hay manera”.



Según la transcripción, al momento de la llamada, Juan Gabriel estaba en el suelo y había otra persona en el lugar, pues se escuchaban conversaciones. Los paramédicos no pudieron salvar a Juan Gabriel.



“El Divo de Juárez” falleció el pasado 28 de agosto en Santa Mónica, California.



Tras su muerte se ha comprobado la existencia de dos hijos más del cantante, no reconocidos.



Su hermano Pablo aseguró que “van a salir más” hijos del intérprete.



El próximo febrero se realizará un concierto en su honor, organizado por su hijo y heredero universal, Iván Gabriel.