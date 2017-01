Colate exhibe y pide sanción para Paulina Rubio

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia México)

El ex esposo de Paulina Rubio, Nicolás Vallejo-Nágera, reconocido como “Colate”, pidió a la corte en Miami, Estados Unidos, sancionar a su ex pareja por incumplimiento del acuerdo de guardia y custodia del hijo que tienen en común.



De acuerdo al programa “Suelta la Sopa” de Telemundo, el empresario español explicó a la corte que la cantante mexicana no le entregó a tiempo a su hijo Andrea Nicolás durante las pasadas fiestas navideñas, pues el menor estaba supuesto a estar con él del 30 de diciembre al 9 de enero pasado, pero no fue así.



Debido a esta petición, el tribunal de Miami emitió una orden el pasado cinco de enero, en la que ordenó a Rubio a regresar al niño a su padre; toda vez que “el padre debe tener tiempo de compartir con el menor por nueve días antes de regresar al niño a la madre”.



De tal manera, el pasado nueve de enero, Andrea Nicolás se reunió con su padre, encuentro que el propio “Colate”, dio a conocer en su cuenta de Instagram, al publicar una fotografía donde lo vemos abrazando a su hijo y comentando: “Por fin juntos después de demasiado tiempo....y no debería haber sido así... #family #nevergiveup #missed #primos #basta”.