HERMOSILLO, Sonora(GH)

En momentos donde el País está en conmoción por los problemas sociales y económicos; la actriz Patricia Reyes Spíndola manda un mensaje de solidaridad al público, a quienes aconseja cultivarse con teatro y arte para sobrellevar la carga de los problemas de la vida diaria.



"La vida tiene que seguir, suba o baje la gasolina, debemos seguir trabajando. Así es como vivimos quienes trabajamos y ojalá se mejore el País que todos quisiéramos, pero por lo pronto, hay que cultivarnos y fortalecernos con arte; en este caso el teatro", dijo Patricia Reyes Spíndola en exclusiva para EL IMPARCIAL.



La actriz y productora está lista para visitar la ciudad de Hermosillo con la obra de teatro "Hijas de su madre" que se presentará el lunes 31 de enero a las 19:00 y 21:30 hrs en el Teatro Auditorio del Cobach Villa de Seris.



"Es una comedia muy divertida, no tiene mayor pretensión mas que hacer reír a las personas y creo que nos irá muy bien por eso. En estos momentos de conmoción no sólo para México sino para el mundo, es para que la gente disfrute de una obra de esta categoría. Es una franca comedia con tintes fársicos. Tiene sus chistes políticos, tiene una trama bastante original", continuó la actriz.



En la obra de teatro, Spíndola se unirá a Susana Dosamantes, Aylin Mujica, Gina Varela, Lourdes Munguía y Julio Arroyo para contar la historia de una esposa adinerada y elegante que se enfrentará a las tres amantes de su marido y juntas cometerán el "crimen perfecto" para cobrar su herencia millonaria.



"Yo interpreto una abogada sin escrúpulos, corrupta, una ‘hija de su madre’ -ríe- Pero es una ambiciosa, una mujer que no le interesa nada más que el dinero. Es deportista, siempre se anda moviendo, muy nerviosa. Siempre toma pastillas para tranquilizarse pero el público la verá inquieta", agregó.



"La verdad para mí resulta muy cansado porque estoy en movimiento las dos horas que dura la comedia. Digamos que la dificultad de mi personaje es que siempre anda en movimiento y ya no soy una chicuela para andar dando de brincos todo el día en el escenario -ríe-", finalizó.



Los boletos están a la venta en Sonora Ticket (Plaza Monteverde), Hotel Araiza, Auditorio Cívico del Estado y Ahorro Cel Plaza Sahuaro, con precios de 440, 550 y 660 pesos. Venta en línea en www.sonoraticket.com