Compositores de 'Remember Me' viven nominación agridulce

LOS ÁNGELES, California(AP )

Fue una mañana agridulce para los compositores del tema "Remember Me" de "Coco".



Kristen Anderson-López y Robert López se enteraron de su nominación al Globo de Oro mientras una bomba explotaba en una ajetreada estación del metro de Nueva York. La pareja dijo que encendió el televisor para escuchar las nominaciones cuando la noticia de la explosión en Port Authority se anunció.



"Es una mañana extraña aquí en Nueva York", dijo Anderson-López.



Esta es la segunda candidatura al Globo de Oro para la pareja de compositores.



El matrimonio fue nominado en 2014 por "Let It Go" de "Frozen", que ganó el Óscar a la mejor canción original.



Ambos están ahora trabajando en "Frozen 2" y la adaptación de Broadway de "Frozen".



La pareja dice que es una "emoción gigante" estar nominados, pero que no tenían planes para celebrarlo. Su gato está desahuciado y podrían ponerlo a dormir hoy.



"Probablemente le cantemos 'Remember Me' a él", dijo Anderson-López.



"Esa canción nos vino bien con la muerte de muchos seres queridos mientras trabajamos en esa película", agregó Robert López. "Es muy triste, pero es una buena canción que tener".



El tema es central en la trama de "Coco", sobre un niño que se conoce a sí mismo y su familia cuando sale a cumplir su sueño de ser músico pese a que lo tiene prohibido.



Anderson-López dijo que su esposo lo interpretó en el funeral de su madre a principios de año.



"Estamos dejando salir muchos sentimientos", expresó. "Es un día de esos".