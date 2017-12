'No soy ningún mentiroso', responde Alan Tacher a Marjorie de Sousa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El conductor Alan Tacher respondió a la actriz Marjorie de Sousa que no es ningún mentiroso.



Tacher reveló que Marjorie le había revelado que tenía miedo de la prueba de ADN que le realizarán a su hijo Matías en México, pero al parecer, a ella no le pareció bien que el conductor lo hiciera público.



“Platiqué más de media hora, cuarenta minutos, con Marjorie, muy a gusto, muy linda. Estaba muy enojada, triste por toda la situación, por todo lo que estaba viviendo. Me dijo muchísimas cosas”, declaró Tacher en “Despierta América”.



Dijo que a él también le daría miedo estar en una situación así, donde no confíe en las autoridades, pero “de eso a que yo esté mintiendo y no sea esta la situación, claro que lo dijo y aquí lo confirmo, no soy ningún mentiroso.



Dijo que ella dudaba de las leyes o de la prueba de ADN que le fueran a efectuar porque en México pasan muchas cosas”.



Cuando Tacher le preguntó por qué no hacía la prueba en Estados Unidos, Marjorie le dijo que eso tendría que aceptarlo Julián Gil.



El conductor está dispuesto a una prueba en el detector de mentiras para demostrar que dice la verdad.



Gil y Marjorie se enfrentan desde hace meses por la manutención de su hijo Matías.