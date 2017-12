Paulina Rubio comparte escenario con Cyndi Lauper

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El día de ayer Paulina Rubio compartió escenario con la cantante Cyndi Lauper.



La presentación tuvo lugar en el Beacon Theatre de Nueva York, en donde Lauper ofreció un concierto navideño a lado de varios de sus amigos.



La Chica Dorada acompañó en dueto a Lauper con el tema "Girls just want to have fun", uno de los más grandes éxitos de la cantante estadounidense.



El pasado 9 de diciembre Paulina Rubio compartió a través de su cuenta de Facebook un video del ensayo de "Girls just want to have fun" a lado de Lauper, en donde al final de la canción los coros se escucharon en español; el video ya cuenta con más de 110 mil reproducciones.