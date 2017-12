A Angelique Boyer le encantaría ser María Félix

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La actriz Angelique Boyer se mostró entusiasmada ante la posibilidad de ser ella quien dé vida al icono del cine mexicano, María Felix, en la serie basada en su carrera y vida personal.



A la preferencia de usuarios en redes sociales hacia su persona para encarnar a María Felix, Boyer dijo a la prensa nacional: "Me encantaría, imagínate personicarla ¡wow! sería algo impresionante, un sueño como actriz y como mexicana".



Por lo que está a la espera de ver qué pasa, en tanto, reveló que se pondrá a trabajar en la caracterización: "Ojalá, ya me voy a poner a trabajar en todo eso", para que "antes de que me llamen ya estar lista".



Dijo que lo que más admira de "La doña", es que "es una mujer que tenía una gran personalidad, no nada más era su belleza, sino que sabía ser bella en todos los sentidos".



Además de que "trataba con igualdad a toda la gente, eso es algo que siempre se hacía notar en su personalidad tan dura. Era también muy amable, muy sencilla en su forma de trato".



Pero lo que más resaltó la actriz, conocida por telenovelas como "Teresa", es que era una mujer inteligente, la más inteligente de su época, así que imagínate, sería algo delicioso desmenuzar su personalidad y hacerlo dignamente".



Angelique, igual que María Felix, se considera una mujer de carácter fuerte: "Sí, sin duda tengo mi carácter como buen signo que llevo que es cáncer", pero "el carácter puede ser bueno o malo, hay que saber usarlo a favor".



Pero al momento no hay nada confirmado: "Ya está por terminar el año, así que a esperar ansiosa a que empiece 2018 y que sepamos qué proyectos son los que tienen pensados en la empresa y en donde yo pueda encajar, ansiosa por volver a trabajar".



Fuente: Notimex