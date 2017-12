'Bright' une a Will Smith y David Ayer contra el racismo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A los críticos no les habrá gustado “Suicide Squad” pero a los fans parece haberles encantado, pues cuando Will Smith y el director David Ayer presentaron su nuevo filme “Bright” en Brasil, la multitud los aclamó y trató como ídolos.



La relación de Ayer y Smith se remonta a hace 16 años, cuando ambos hicieron el filme “Training Day” historia que escribió David y que Will protagonizó.



Desde entonces ambos se han hecho buenos amigos y como explicó Smith en la Comic Con de Sao Paulo, David Ayer es de los pocos directores a los que no cuestiona y para el que siempre está disponible cuando lo llama.



“Cuando recibí el guión (The Bright), me di cuenta de que David estaba trabajando en una historia increíble y adoré la historia, de hecho, tengo una lista de directores con los que trabajo sin pensarlo dos veces, si ellos quieren trabajar conmigo lo acepto, David (Ayer) forma parte de esa lista lo mismo que Ang Lee, Michael Man y Christopher Nolan y cuando me di cuenta que David estaba en este proyecto acepté de inmediato”, dijo Smith.



Los fans brasileños asistentes a la Comic Con pudieron ser de losprimeros afortunados en todo el mundo para ver antes que millones la cinta que estrenará Netflix el próximo 22 de diciembre y que Smith clasifica como una mezcla entre “Bad Boys” y “El señor de los anillos” la cual mezcla el thriller policiaco con la ciencia ficción y los cuentos de hadas.



“Es una oportunidad extraña de hacerlo (el filme), porque no tienes guiones ya extraños en Hollywood, hago muchas películas de ciencia cción y lo que es bueno de hacerlas son las cosas de las que puedes decir a un alienígena, un orco o una hada. Es una mezcla de 'Bad Boys' o 'Men in Black' con 'El señor de los Anillos', destacó.



"Bright" que también es protagonizada por Joel Edgerton, quien estuvo con Smith y Ayer en la Comic Con, se ambienta en la ciudad de Los Ángeles en 2017, pero con la "pequeña" diferencia que en aquella película, los seres humanos, orcos, duendes y hadas siempre han convivido en la misma realidad siempre. Ahí dos policías, un humano y un orco patrullan juntos.



Ambos inician una guardia nocturna que cambiará el futuro y el mundo que conocen. A pesar de sus diferencias personales, deberán trabajar juntos para proteger a una joven elfo y una reliquia perdida que, de caer en las manos equivocadas, podría destruirlo todo .



Para Will Smith el filme, más allá de ser una simple película de fantasía y suspenso es una historia que habla acerca del racismo que impera en el mundo actual.



“Me di cuenta de que (David) había hecho un tipo de drama más violento, fue un placer estar de regreso en una historia policiaca, como "48 horas", pero era importante estar ahí como un negro americano interpretando a un policía racista contra los Orcos, así que lograr ese papel en esa situación fue una forma interesante de echar un vistazo al racismo, me gustan ese tipo de películas en las que puedes decir y hacer cosas que normalmente no podrías", dijo.