Blige, Carey y Jonas son nominados a los Globos de Oro

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Estrellas de la música pop vuelven a invadir los Globos de Oro este año con nominaciones para Mariah Carey, Nick Jonas y Mary J. Blige, quien compite por dos premios.



Blige recibió el lunes candidaturas por su trabajo en la película de época de Dee Rees "Mudbound", a mejor actriz de reparto, y a mejor canción original por "Mighty River", que coescribió con Raphael Saadiq y Taura Stinson.



Jonas y Carey, quien ha coescrito la mayoría de sus éxitos No. 1, se miden por sus primeros Globos de Oro, ambos a mejor canción original. Carey fue nominada por la tonada de Navidad "The Star", de la cinta animada homónima; Jonas por "Home", de la película animada "Ferdinand".



Los nominados en esta categoría también incluyen a compositores ganadores del Óscar: Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, el matrimonio detrás de "Let It Go" de "Frozen", compiten por "Remember Me" de "Coco", mientras que Benj Pasek y Justin Paul, quienes se alzaron con el Premio de la Academia este año por "City of Stars" de "La La Land", fueron postulados por "This Is Me" de "The Greatest Showman".