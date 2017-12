"The Shape of Water" de Guillermo del Toro, encabeza nominaciones a los Globos de Oro

NUEVA YORK(AP )

"The Shape of Water", el cuento de hadas de Guillermo del Toro ubicado en la Guerra Fría, encabezó el lunes las nominaciones a los Globos de Oro con siete candidaturas que incluyen mejor película y dirección.En lo que se considera una contienda totalmente abierta al Óscar hasta ahora, varias películas le siguieron de cerca a "The Shape of Water".El drama de Steven Spielberg sobre los Papeles del Pentágono "The Post" recibió seis nominaciones, incluyendo a mejor actriz para Meryl Streep y mejor actor para Tom Hanks, al igual que "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" de Martin McDonagh, entre ellas a mejor actriz para Frances McDormand.Pero como la plataforma más prominente en lo que va de la temporada de premios de Hollywood post-Harvey Weinstein, los Globos también apoyaron con entusiasmo al drama de Ridley Scott sobre J. Paul Getty "All the Money in the World". Christopher Plummer, quien reemplazó a Kevin Spacey en el filme, fue nominado a mejor actor de reparto, Scott a mejor director y Michelle Williams a mejor actriz de reparto.Un primer corte del filme fue presentado a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que otorga los Globos de Oro.