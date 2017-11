Ellen Page revela acoso de Brett Ratner y habla de Woody Allen

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La actriz Ellen Page utilizó su cuenta de Facebook para escribir su experiencia personal al trabajar con Brett Ratner y Woody Allen .



Con Ratner, que hace algunos días recibió varias acusaciones de abuso, Page trabajó en 2006 para el lm X-Men: La batalla nal, y consideró que allí el director tuvo comentarios abiertamente homófobos.



"Yo tenía 18 años. Él miró a una mujer que se encontraba justo a mi lado, y que me sacaba diez años, me señaló con el dedo y le dijo: 'Deberías fo**artela para que se diera cuenta de que es gay'. Ese era nuestro director, Brett Ratner. Yo era una joven que aún no había asimilado su sexualidad. Sabía que era gay, pero aún no me había dado cuenta, por así decirlo. Me sentí violada. Me miré los pies, no dije nada y me quedé quieta viendo como nadie hacia nada. Ese hombre, que me había elegido para una película, inició nuestros meses de trabajo con esa terrible propuesta. Me sacó del armario sin importarle mi bienestar emocional, en un acto que todos sabíamos que era homófobo". escribió.



En un posteo en Twitter, Anna Paquin manifestó su apoyo a Page y expresó que ella estaba presente cuando se realizó dicho comentario.



Ellen confesó que trabajar para Woody Allen es la decisión que más lamenta de su carrera (participó en 2012 del film A Roma con amor).



La actriz escribió: "Me avergüenzo de haberla hecho. Todavía tenía que encontrar mi lugar y no era quien soy ahora y me sentí presionada porque desde luego que hay que decirle que sí a una película de Woody Allen".



La protagonista de Juno concluyó su texto con la siguiente frase: "Quiero que estos hombres tengan que enfrentar lo que hicieron. Quiero que dejen de tener poder. Quiero que se sienten y que piensen quiénes son sin sus abogados, ni sus millones, ni sus autos elegantes, ni sus casas sobre casas, ni sus status de playboy ni su arrogancia".



Y finalizó su mensaje con una reflexión:



"Me siento muy agradecida con todos y cada uno de los que han hablando acerca del abuso y el trauma que han sufrido. Están rompiendo el silencio, son la revolución".