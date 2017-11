La batalla de los sexos, más latente que nunca

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La cinta La batalla de los sexos muestra el mítico encuentro tenista entre los tenistas Billie Jean King (Emma Stone) y Bobby Riggs (Steve Carell) que señala que un hombre y una mujer son capaces de hacer las mismas cosas.



La trama de la cinta se desarrolla en la década de los 70 y cuatro décadas más tarde la desigualdad entre géneros prevé estar más latente que nunca, considera Natalie Morales, actriz que participa en el filme.



“En 40 años no ha cambiado tanto. La situación de la mujer es rara ahora, es vergonzosa, pues cuando vi la película terminada por primera vez dije esto apesta no ha cambiado mucho”.



A su llegada a la sexta edición del Festival Internacional de Cine de los Cabos, Natalie, reconocida por películas como El lobo de Wall Street explicó que la desigualdad de género sigue siendo algo latente, pero que eso no sólo ocurre en Hollywood, es algo que permea muchos sectores más.



"(La desigualdad) siempre ha pasado y pasa en todos los lugares; no sé cómo es en México pero en EU las mujeres ganan menos que los hombres y las mujeres latinas ganan mucho menos que las mujeres blancas o afroamericanas, es algo fuerte que pasa en todo en el mundo".



Natalie, quien en la ficción da vida a la tenista Rosie Casals explicó que ella como actriz latina reconoce que su comunidad es la que padece aún más que cualquier otra, al menos en Hollywood.



“Las mujeres latinas son encasilladas en tres tipos de clichés, ya que o son sirvientas o son mujeres seductoras o son criminales neoyorquinas y a veces sí lo son pero existen muchas más mujeres latinas en el mundo con diferentes características”, señaló.



La actriz de 32 años explicó que La batalla de los sexos llega a las carteleras en un momento decisivo.



“Trata sobre la capacidad y el talento de cada persona. No es un filme feminista, ellas escogen las luchas que quieren tener, es sobre el talento que tienes sin importar el sexo que tengas”, añadió.