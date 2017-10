Academia de cine británica suspende a Harvey Weinstein

LONDRES, Inglaterra(Agencias)

La Academia Británica de Cine y Televisión (Bafta) suspendió la membresía del productor de cine Harvey Weinstein y cofundador de Miramax tras los alegatos de violación y abuso sexual.



En un comunicado, Bafta armó que usará el código de conducta para suspender la membresía del estadunidense ya que es incompatible con los valores de la academia.



“Si bien Bafta se ha beneficiado del apoyo del Sr. Weinstein a través de su trabajo caritativo, consideramos que la conducta que se ha reportado es completamente incompatible con los valores de Bafta”, mencionó la nota.



Las actrices Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow son las más recientes en acusar a Weinstein de conducta inapropiada durante audiciones y otros encuentros profesionales.



Bafta señaló en el comunicado que “esperamos que este anuncio envié un mensaje claro de que esta conducta no tiene lugar en esta industria”.



Un informe en la publicación The New Yorker reveló que varias actrices denunciaron a Weinstein de ataques sexuales.



Weinstein, quien produjo entre muchas cintas "Shakespeare enamorado", "Pulp Fiction" y "Pandillas de Nueva York" ha admitido que su conducta ha “causado mucho daño”.



Por su parte, la esposa de Weinstein, la inglesa Georgina Chapman anunció que abandonó a su marido por su “conducta imperdonable”.