Karla Panini contesta a acusaciones tras muerte de Karla Luna

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

De acuerdo a información de Univisión, la actriz Karla Panini conocida por su participación en el programa "Las Lavanderas" y recientemente envuelta en críticas tras la muerte de su compañera Karla Luna a causa del cáncer, publicó una serie de mensajes en su cuenta de Instagram, en los cuales habla sobre la fallecida y los inicios de su romance con Américo Garza, la suerte de sus hijas y el tweet de odio que salió de su cuenta en el momento de la muerte de su ex colega y ex amiga.



Al inicio de los posteos, se puede leer lo siguiente:



“Mientras fuimos amigas fui leal, fui hermana, fui psicóloga, fui cómplice, guardé sus más grandes secretos.



Por respeto a la enfermedad de Karla Luna, por respeto a lo que estaba atravesando no quise dar declaraciones, no quise ofenderla con mis palabras, por eso callé por mucho tiempo.



Cuando mi único error fue amar en ese momento a la persona que todos consideraban incorrecta, se me acusa de hipócrita porque, hoy por hoy, he descubierto el amor de Cristo”.



Sobre la relación que mantuvo con la pareja sentimental de Karla Luna mientras aún se encontraban juntos, declara:



“El que hoy es mi esposo, Américo Garza, efectivamente antes era pareja de Karla Luna (Q.E.P.D.), nunca quise hacer daño, por eso en el momento en que empezaron a surgir sentimientos entre nosotros, yo me detuve y quise alejarme. Para ese momento no había pasado absolutamente nada solo sentíamos atracción y un par de conversaciones”.



La carta de Instagram, acusa a Karla Panini de ser infiel y emite juicios sobre su matrimonio:



“Karla en su relación no era feliz… la relación ya estaba fracturada. Después de tener a su hija, Karla tuvo relaciones fuera de su pareja, al igual que él. Ella tenía una relación con otro nombre… Karla Luna no era perfecta, también cometió errores”.



Casi al final, confiesa que el motivo para salir de la producción de "Las Lavanderas" fue por respeto a su compañera comediante:



“El único capítulo de mi vida que cerré en ese momento fue el show que ambas teníamos por evidentes razones. Seguí teniendo muchas ofertas de trabajo. Me ofrecieron mucho dinero por ir a entrevistas y no acepté nada”.



Además, Panini concluye diciendo que los mensajes de odio en su cuenta de Twitter después de haber sido dada a conocer la muerte de su ex colega, son consecuencia de alguien malintencionado que utilizó su identidad para generar polémica.



“El mensaje de Twitter que fue publicado, que fue publicado en mi cuenta, no fue escrito por mi persona. Fue ‘hackeada’…”



En días recientes, la humorista ha vuelto a ser blanco de escándalos al hacerse viral un video en donde se le ve conviviendo con las hijas de Karla Luna y con Américo Garza (padre de las dos menores), a tan solo unas semanas del fallecimiento de ésta.