Belinda confirma ruptura con Criss Angel

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La cantante Belinda confirmó la noticia que venía circulando desde hace semanas acerca de su relación con el mago estadounidense Criss Angel.



"No voy a hablar ni dar más detalles de mi vida personal, pero estoy tranquila, estoy con mi familia y en este momento no tengo pareja. Bendiciones a todos", escribió la intérprete, quien confirmó así su ruptura.



Desde finales de julio comenzaron las versiones de una separación, pues Belinda no acompañó al mago a la develación de su estrella en Hollywood, aunque él tuvo palabras de amor para ella.



A principios de agosto se dijo que el mago le había sido infiel y ella salió en defensa del mago, a quien conoció en julio del año pasado.



Belinda y Angel solían compartir románticos mensajes a través de redes sociales.