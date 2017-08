¿Qué pasaría si Julión Álvarez cancela sus conciertos?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Sin visa de trabajo y con un problema legal encima, el cantante chiapaneco Julión Álvarez tiene frente a sí una agenda incierta, ya que no se sabe en qué momento pueda ser requerido por alguna autoridad mexicana o estadounidense y tenga que ausentarse, lo que desembocaría en cancelaciones de conciertos en lo que resta del año y podría traerle otra situación complicada.



"Allá (EU) es el país de las demandas, entonces él sí se vería con esa clase de problemas, en México podría ser igual, pero la relación con los empresarios es más cercana, aquí puedes negociar con el empresario, dependiendo la causa, y reagendas", explicó Rafael Montiel, promotor y representante artístico de diversas figuras de la música regional mexicana.



Montiel puso el ejemplo de La Banda Tierra Mojada, que la semana pasada vivió el asesinato de su director musical Virgilio Ruiz García, y tenían una presentación en Puebla este 12 de agosto, pero cancelaron debido a la difícil situación que están pasando y el empresario negoció con ellos y cambió la fecha.



"Cuando son situaciones así, que salen del control del artista, el empresario muchas veces lo entiende, pero hay otros casos que los artistas tienen fama de incumplidos, que llegan a hacer fechas dobles el mismo día, pero en distintos sitios, entonces quedan con uno mal y ahí sí se meten en problemas con el empresario porque no le están cumpliendo".



Quien realizó el proyecto de carrera de Lupillo Rivera, señaló que cada caso puede ser distinto, porque tristemente después de la muerte de Virgilio Ruiz a La Banda Tierra Mojada le han llegado más propuestas de trabajo, pero con Julión las cosas pueden ser al revés.



"Si le viene una cancelación a un empresario, que ya invirtió en publicidad, en la renta del estadio o recinto y los anticipos que pagan, que normalmente es el 50%, pues pierde mucho el empresario, entonces ya la van a pensar dos veces ¿lo contratamos o no lo contratamos? Porque está metido en un problema. No sé cómo le vaya afectar en su agenda".



Recordó que en 2001 Lupillo Rivera tuvo una separación escandalosa y muy mediática de su esposa María y como resultado perdió patrocinios, algo que también pudiera afectar a Julión con la acusación que le hacen por "lavado" de dinero.



En su agenda Julión Álvarez tenía pactadas varías fechas en México: 26 de agosto se espera su presencia en el Palenque de la Feria de San Luis Potosí, el 31 de agosto y 1 de septiembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, 9 de septiembre en el Palenque de Zacatecas y el 13 de octubre en el Palenque Mexicali, en Baja California.



En Estados Unidos la fecha en la Tucson Arena el 21 de agosto ya fue cancelada y hay dos más el 4 y 5 de noviembre en el Lone Star Park, Grand Prairie, de Texas, pero los boletos no están disponibles.



"Seguramente ya pararon todo, porque el artista no va a poder entrar, es una situación complicada porque no se sabe cómo van a proceder los empresarios".