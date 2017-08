Britney Spears vive momento de pánico en concierto

(GH)

La cantante estadounidense Britney Spears vivió un complicado momento durante un concierto realizado en el auditorio del Planet Hollywood Resort & Casino de Las Vegas.



Todo parecía ir sin problemas hasta que, cuando la artista pop terminó de interpretar el tema "Crazy", un desconocido subió al escenario presuntamente con el objetivo de acercarse a ella.



Las imágenes permiten ver que Britney Spears primero no detecta la irrupción de esta persona, por lo que se dirige al público sin problemas: "¿Se están divirtiendo?", pregunta casi gritando.



Por la parte derecha de la toma se aprecia un tumulto, justo al lado del elenco de danza de la intérprete de "Oops I did it Again". Todo indica que el intruso fue rápidamente detectado y no pudo llegar al centro del escenario.



"¿Todo está bien? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Tiene un arma?", logra decir la cantante de 35 años de edad. Dos efectivos de su seguridad la rodean y la invitan a abandonar el escenario. Ella accede.