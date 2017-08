Señalan a Beyoncé en redes sociales por polémica foto

(SUN)

Beyoncé desató la ira de muchos fans después de publicar una fotografía en la que aparece bebiendo alcohol apenas dos meses después de haber dado a luz a sus gemelos.La estadounidense de 35 años compartió una instantánea disfrutando de una copa de vino en una cena junto a a su marido, Jay-Z, y son muchos los que han censurado este acto por temor a que la cantante esté dando de amamantar a sus pequeños."Espero que Beyonce no esté alimentando a los gemelos después de esa copa de vino", dijo uno de sus seguidores más críticas.Sin embargo, la defensa a la estrella musical no se hizo esperar: "Es una locura atacar a una mujer por tomar una copa de vino cuando se alimenta. Una unidad de alcohol desaparece de la leche materna en dos horas. ¡Una copa de vino no es un delito! ¡Relajarse!".