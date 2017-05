Brozo anuncia el regreso de "El Mañanero"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

¡Ábranme cancha que ando en ayunas! Primer comunicado primero, de mi cibervenida trepidante e intempestiva. Órale! pic.twitter.com/B1L4fQdQwj — brozo xmiswebs (@brozoxmiswebs) 11 de mayo de 2017

Brozo, el payaso tenebroso, anunció su regreso luego de casi cinco meses de haber salido de Televisa.A través de un mensaje en sus redes sociales, el personaje creado por Víctor Trujillo, dijo que “la cuarentena terminó”, al referirse al regreso de “El Mañanero”, uno de sus programas más emblemáticos.Señaló que el próximo lunes 15 de mayo iniciará en sus redes sociales la nueva era de "El Mañanero, ahora como un 'perióquido digital'".En un video en Twitter, que identificó como el primer comunicado “de mi cibervenida trepidante e intempestiva”, Brozo pidió a sus lectores: “Estense muy pendientes el próximo lunes en esta misma su cuenta de ustedes”.En diciembre pasado cuando anunció su salida de Televisa, Víctor Trujillo, creador del personaje, declaró que su programa “Peladito y en la boca” (su última colaboración con la televisora) no terminaba por falta de audiencia y aseguró que “estamos viviendo los últimos años de la televisión abierta”.Dijo que para él el siguiente paso está en otras plataformas, como Internet.“Hay muchas posibilidades hablando de los tiempos que pasan y la coyuntura; a lo mejor sí sería bueno hacer o crear una plataforma que tenga que ver con las elecciones de 2017 y 2018, es una kermes que no me quisiera perder”, declaró al considerar Internet como una posibilidad para crear contenidos.Víctor Trujillo terminó en diciembre pasado su relación con Televisa, en donde realizó programas como "El cristal con que se mira", "El Circo de Brozo", “El Mañanero”, "Debatitlán" y "Peladito y en la Boca".