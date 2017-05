"Chicharito" envía mensajes de desamor vía Twitter

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El futbolista Javier “Chicharito” Hernández compartió en Twitter algunos mensajes que fueron interpretados como una “dedicatoria” a la actriz Camila Sodi, con quien sostuvo un fugaz romance.“Chicharito” retuiteó varios mensajes de otras cuentas que decían cosas como:“El error de no querer cometer más errores”.“Con el tiempo terminas agradeciendo que algunas cosas no hayan salido como planeabas”.“Sigo creyendo que la mejor inversión es la gente y el mejor hogar, un corazón. Elijo ser de esos locos que aún creen, dan, perdonan y aman”.Además, puso emojis de aplausos a la frase de otra cuenta que dice “por tu desamor me amé”.Camila Sodi reveló a principios de abril que la relación con “Chicharito” no funcionó por la presión de los medios.Ambos personajes sorprendieron cuando fueron captados muy románticos en París, sobre todo porque él tenía poco tiempo de haber terminado su compromiso con Lucía Villalón, quien dijo estar muy “dolida” con él.