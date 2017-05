Luis Miguel sonríe tras acuerdo legal

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El cantante Luis Miguel volvió a tomarse fotos con seguidores en Las Vegas, quienes compartieron las imágenes vía Instagram y Facebook.



Las nuevas fotografías aparecieron apenas unas horas después de que se diera a conocer que “El Sol” alcanzó un acuerdo en la demanda que interpuso en su contra su ex mánager, William Brockhaus.



Luis Miguel lució muy sonriente en las imágenes junto a sus seguidores, quienes tuvieron buenos comentarios hacia él.



De un tiempo a la fecha, Luis Miguel se ha dejado ver en Las Vegas, donde se ha mostrado amable y accesible con las personas que le solicitan una fotografía.



También fue captado el fin de semana junto al boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, quien ganó la noche del sábado su pelea frente a Julio César Chávez Jr.



En una entrevista para el programa radiofónico de Javier Poza, Rafael Heredia -abogado de Luis Miguel- señaló que el cantante estaba muy intranquilo y preocupado por el acuerdo con Brockhaus.



Aunque no reveló el monto del acuerdo, sí indicó que se dio justo ayer miércoles, por lo que Luis Miguel ya no tuvo que acudir a la audiencia programada para este jueves en California.



Heredia también dijo que “El Sol” desea volver a trabajar a la brevedad posible, pues tiene muchos deseos de reiniciar su carrera.