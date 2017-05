Buscarán por toda Latinoamérica a chicos para serie de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Por cuatro semanas se estará buscando en toda Latinoamérica a chicos que puedan interpretar a Luis Miguel, en la serie de Netflix.



Los requisitos principales son tener entre 10 y 18 años y que cante, mandando como prueba del aspirante un video interpretando a capela una canción del llamado "Sol".



Pero en caso de que sea alguien que físicamente se parezca y con habilidades de actuar, pero sus cuerdas vocales no den mucho, no importará.



Eso dice Andrea Abbiati, quien junto con Isabel Cortázar coordina la búsqueda a través de su agencia Casting Cortázar Abbiati.



“El casting se ha abierto a toda Latinoamérica, para que quienes no estén aquí, puedan mandar sus materiales, no descartamos a nadie.



“Va a tomar tres semanas y, a la cuarta, ya se hará un casting masivo en la Ciudad de México, en fin de semana, para que los papás no vayan a la chamba y puedan acompañar a sus hijos”, indica Abbiati.



La serie de Luis Miguel se anunció oficialmente por Netflix la semana pasada, con un promo protagonizado por el mismo cantante quien aseguraba que se vería su verdad.



Andrea e Isabel conforman una de las compañías más reconocidas en el mundo del cine. Ellas comandaron la búsqueda de infantes en cintas como El sueño de Iván, Juego de niños y Manto acuífero, también han participado en Treintona, soltera y fantástica y Las oscuras primaveras, entre otras.



“La belleza de los niños es que empiezas a ensayar con ellos y empiezan a aprender, son como esponjas.



“Decimos que el talento es el 10 por ciento de todo, pero el 90 por ciento, de trabajo”, comenta Abbiati.



Los interesados deben mandar sus documentos a aquicasting@gmail.com