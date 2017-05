"Bellas señoras", ¡Atentas hoy!

(GH)

Lo que empezó como un pequeño plan de un par de amigos que se reunieron una noche, se convirtió en una gira que traspasó fronteras y agotó taquillas desde sus inicios en el 2013.



Emmanuel y Mijares regresan esta noche a Hermosillo con un show renovado en el marco de su "Twor amigos 2" para presentarse hoy jueves 11 de mayo en el Palenque de la Expo Gan Sonora 2017.



El dúo de cantantes habló en entrevista previa para EL IMPARCIAL sobre la alegría que les da volver a la capital sonorense, donde llegaron a hacer escala en sus inicios como cantantes, por lo que le tienen cierto afecto especial a esta ciudad de la República Mexicana."Fue maravilloso el recibimiento que tuve en el teatro (Auditorio Cívico del Estado) de Hermosillo, ahí prácticamente empecé a sentir el gusto de los aplausos y el cariño del público", dijo Emmanuel para EL IMPARCIAL.



"Llevamos a Hermosillo esta noche el ‘Twor amigos 2’. Vamos con mucha ilusión y deseos de agradar al público que cante, que baile y que la gente salga con mucha alegría en el corazón", continuó Mijares en entrevista previa.



Fortalecen la amistad en el escenario



Emmanuel y Mijares llevan más de 40 auditorios nacionales e innumerables conciertos de su "Twor Amigos", cuyo show adaptarán esta noche al Palenque.



El dúo de cantantes promete que hoy su presentación desbordará la adrenalina y alegría que les causó esta gira desde el momento en que comenzó su convivencia y dio paso a una gran amistad que se fortalece con cada plaza que visitan.



"Este ‘Twor amigos’ ha sido increíble, la hemos pasado bien, nos estamos divirtiendo mucho y este que fue el auditorio número 40 no fue la excepción", agregó Emmanuel.



"Son cuarenta auditorios, uno de ellos fue gratis para una asociación de beneficencia. Mijares es mayorcito que yo, tiene 40 y yo treinta –risa-.



Ahí nació una gran amistad que se prolongó por muchos años con pequeños distanciamientos por la naturaleza de nuestro trabajo, por las grandes distancias que hay en la Ciudad de México, pero que nunca decayó hasta que una vez en una reunión de amigosdecidimos que podríamos hacer un espectáculo juntos, una o dos veces", relató.



No te pierdas esta noche al dúo de cantantes que interpretaráalgunos de sus temas más famosos. Por parte de Emmanuel, sus seguidoras se enamorarán con "Bella señora", "La chica de humo", "El rey azul", "El día que puedas", "Toda la vida" y más; mientras que Mijares hará un recorrido nostálgico con "Si me tenías", "Para amarnos más", "No se murió el amor", "Bella", "Soldado del amor", "Uno entre mil", "Te prometí", entre otras.



Los boletos están a la venta en Hotel Fiesta Americana, Discos y Novedades y Hotel Marriot Courtyard.