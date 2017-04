Lana del Rey revela la portada de su nuevo álbum

(GH)

My new record - Lust For Life - is coming soon pic.twitter.com/cm6QV0gjkX — Lana Del Rey (@LanaDelRey) 29 de marzo de 2017

Finalmente la espera terminó para los millones de seguidores de la cantante y este martes llevó a sus redes sociales la primicia de la portada de su nuevo disco. "Album cover – Lust for Life", escribió Lana en la foto que acompañará más reciente trabajo musical, informó E! News Lana aparece delante de la ventana de una vieja camioneta, usando un vestido blanco con algunas flores en su pelo y una gran sonrisa que ilumina su rostro pero el característico estilo retro de la cantante se mantiene.Esta nueva portada difiere de sus anteriores materiales discográficos donde no muestra su sonrisa en las fotografías.Anteriormente la cantante compartió un video que muestra un adelanto de lo que será su próxima entrega musical, además de haber lanzado el sencillo "Love" en el mes de febrero.Cabe destacar que Lust for Life es también el título del álbum de Iggy Pop de 1977.