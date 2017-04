Pepe Aguilar habla de la incierta situación de su hijo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El cantante Pepe Aguilar habló de la situación que vive su hijo Emiliano, quien enfrenta cargos por haber tratado de pasar a Estados Unidos a cuatro personas de nacionalidad asiática, ocultas en su vehículo.



“Obviamente está muy sacado de onda. Es algo muy fuerte, muy duro, sobre todo porque la situación es incierta, no sabes qué pueda pasar”, respondió el intérprete en entrevista con “Ventaneando”.



Aguilar comentó que le hubiera gustado pasar más tiempo con Emiliano, fruto de su primer matrimonio.



“Es un joven de 25 años que está pasando una tremenda desgracia por tomar malas decisiones. Desgraciadamente no tuve oportunidad de vivir con él como vivo con mis tres hijos ahora, es hijo de un primer matrimonio y sí, por supuesto que tenemos contacto y de vez en cuando nos veíamos, pero definitivamente no como hubiera querido para poderlo guiar”.



“No estoy diciendo que como no estuvo conmigo tiene problemas. En determinado momento los padres somos responsables, hasta cierto punto, pero mi hijo tiene 25 años”.