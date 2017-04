Viralizan en FB marcha para que Juan Carlos regrese a MasterChef

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Juan Carlos, el pequeño niño oaxaqueño que fue expulsado de MasterChef el domingo pasado por “echarle harina” a su receta está feliz y sorprendido por el evento que encontró en Facebook: “Marcha para que Juan Carlos regrese a MasterChef”, al que más de 40 mil personas dicen que asistirán (este 14 de abril) y otras 60 mil se dicen interesadas.“Sí, estoy muy emocionado por eso, feliz de que van a hacer la marcha. Yo lo encontré por el féis también” dijo a El Universal. El pequeño regresará este miércoles a Juxtlahuaca, Oaxaca, de donde es originario, para cursar el sexto grado de primaria y continuar con su vida después de esta experiencia.Con una mezcla de alegría y tristeza dijo no estar de acuerdo totalmente con la decisión de expulsarlo pero comenta que “ya sabemos que así es el programa y ya ni modo (mis familiares) están muy contentos de que llegué hasta donde llegué, hice todo lo posible para poder ganar este reto pero no se pudo”.Tal es la empatía que ha generado que incluso hay una petición en change.org para que lo regresen al programa. Mientras tanto, él reconoce que a lo largo de su participación el mejor platillo que hizo fue, sin duda, la Tlayuda, mientras que el peor aquel en el que empleó gusanos. Sobre su platillo final, refirió que fue una mala decisión usar harina.“Lo que pensé fue en por qué elegí harina, le quitó sazón y sabor, y, pues, me sentí triste de que me dijeron que por qué le eché harina y nada más por eso fui descalificado”.La posibilidad de quedarse se la debatieron él y María Sabina, a quien los jueces advirtieron que no se confiara porque estuvo a nada de ser ella la descalificada de la competencia infantil.“Y Juanito, yo te quiero decir que ver tu sonrisa siempre ahí adelante fue gratificante, ver y conocer un poquito de lo que eres tú a través de tu sonrisa y tu broma me encantó. Hay que seguirle”, mencionó la Chef Betty al pequeño que lloraba suspirando y que desencadenó toda una serie de comentarios apoyándolo en redes sociales, pero será hasta el viernes cuando se sepa si se cumple o no la invitación a manifestarse a las afueras de TV Azteca por el pequeño cocinero que hoy tiene muy claro su sueño: estudiar gastronomía y poner un restaurante.