Good Charlotte encabezará Warped Tour MX en Toluca

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A través de redes sociales se reveló la primera ronda de bandas confirmadas para el Warped Tour MX, festival que se realizará el próximo 27 de mayo en el Foro Pegaso, en Toluca, Estado de México.



Según puede verse en el cartel, la agrupación Good Charlotte será la encargada de encabezar el evento.



Never Shout Never, Echosmit, HateBreed, División Minúscula, Suicide Silence, Mayday Parade, Insite, Tsunami Bomb, Alesana, Thermo, I See Stars, Here Comes The Kraken, Cerberus y Sputnik completan el line up.



Además, en Facebook, se señaló que el próximo 18 de abril habrá nuevas bandas confirmadas.



Los interesados pueden adquirir sus boletos a través de Super Boletos.