John Legend producirá serie de realidad virtual

NUEVA YORK, EU(AP)

Después de su papel en la cinta nominada al Óscar "La La Land", John Legend quiere probar otro medio: La realidad virtual.



El músico será productor ejecutivo y prestará su voz para el personaje principal de la próxima serie de Baobab Studios "Rainbow Crow", cuya primera entrega se estrenará en el Festival de Cine de Tribeca este mes.



"Gran parte del atractivo del proyecto era involucrarme en una nueva tecnología que apenas está emergiendo como un nuevo medio para el talento creativo", dijo Legend en entrevista.



Con inspiración en el folclor de los indígenas de Norteamérica, "Rainbow Crow" trata de un pájaro "con el plumaje más impresionante y una voz encantadora, quien después de que el planeta se vuelve oscuro y frío, debe viajar lejos de casa para regresar la luz al mundo".



"Trata del amor, de la inclusión y de la comunidad", dijo Legend.



Aunque la realidad virtual sigue siendo un medio en desarrollo, Baobab se ha convertido en una de sus primeros líderes. Una de sus experiencias en este formato, "Invasion!" fue nominada a un Emmy y será adaptada como largometraje. "Rainbow Crow" es dirigida por Eric Darnell, cofundador y director creativo de Baobab.



La temporada de los Oscar sigue fresca en la mente de Legend, quien dijo que el final de la ceremonia de los Premios de la Academia fue "surreal".



"Al final de cuentas los votantes votaron por 'Moonlight' y 'Moonlight' era la película que merecía ganar", dijo Legend. "Fue una película hermosa que adoré, en lo personal, y me alegro por el equipo que creó 'Moonlight'.También estoy muy contento por el equipo increíble de 'La La Land'''.



Legend también producirá la serie de WGN America "Underground", sobre esclavos y abolicionistas en los años antes de la Guerra Civil. Recientemente grabó una participación para la serie como el escritor abolicionista Frederick Douglass.



En febrero en un evento del Mes de la Historia Negra, el presidente Donald Trump parecía estar poco familiarizado con ese personaje tras calificarlo como "un ejemplo de alguien que hace un trabajo increíble y es reconocido cada vez más y más, lo sé".



"La filmamos el año pasado cuando Obama todavía era presidente", dijo Legend. "Teníamos un presidente que realmente sabía algo de historia negra, de historia estadounidense para el caso. (Ahora) si el presidente me ve en la calle quizá piense que yo soy él".



A pesar de todo la música sigue siendo "el principal papel" de Legend, según dice. "Y no creo que cambie", agregó.



En junio saldrá de gira con las canciones de su más reciente álbum "Darkness and Light". En medio de los preparativos para la gira, la política está en su mente.



"Pienso en todo lo que está pasando en el mundo", dijo Legend. "También sé que la gente quiere una noche llena de amor y conexión humana, así que quiero que el show sea inspirador y positivo para la gente".