¡Agua Prieta la apoya!

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

Ser participante de La Voz Kids México fue para Annika Oviedo Nevárez, de 11 años, un sueño hecho realidad, aunque antes de la audición no pensó que esto podría suceder.



Así que cuando la coach Rosario giró su silla para elegirla, Annika estaba feliz, a pesar de que su audición fue algo difícil porque era la segunda vez que la aguapretense cantaba en un escenario con tantas personas, recordó.



"Empecé a cantar, mis piernas me temblaban, ¡ay no!, me temblaban pero también me puse feliz porque pensaba que nadie se iba a voltear y pues cuando Rosario se volteó me puse toda feliz", relató.



Al regresar a sus actividades normales, Anikka comentó que sus compañeros le dijeron que la habían extrañado mucho, la felicitaron e incluso hubo quien le pidió firmar autógrafo, mencionó.



Con una sonrisa en el rostro Annika platicó sobre sus dos grandes pasiones, una de ellas es la música y la otra es la gimnasia. "No puedo escoger, es que como cantar es mi vida, la gimnasia es como lo que hago cuando estoy bien aburrida, si no voy a gimnasia es como: ‘Ay no, no tengo nada que hacer en mi vida´, estoy como ¿qué hago?", dijo riendo.



El gusto por la música se lo debe a la herencia de su abuelo Jesús Nevárez Avena, un músico que disfruta tanto como ella cantar.



Annika es una niña llena de energía y expresó que no puede estar sin hacer nada, por lo que ir a la escuela no es suficiente para ella y busca actividades complementarias con lo que tiene la agenda llena.



Además de todos los retos que enfrenta Annika día a día, hay uno más que ha sobrellevado de manera muy positiva y es el diabetes tipo uno que tiene, el cual considera que no le ha afectado en su vida.



"A mí no me importa tanto el diabetes porque pues no sé, para mí no se siente que lo tengo, porque mi papá quiere que tenga una vida normal, me imagino como que no lo tengo, que disfrute, que no piense que lo tengo", expresó.



Así que mientras siguen las competencias dentro de La Voz Kids México, Annika continuará preparándose para enfrentar los retos que habrá de enfrentar.