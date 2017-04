"Happy" por quedar en "La Voz Kids"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde Hermosillo, Sonora, Katia Saavedra caminó con nerviosismo al casting que se realizó el año pasado para "La Voz Kids México", con la esperanza de quedar seleccionada entre los miles de niños que asistieron a las audiciones de ese día.



Un año más tarde, la jovencita de 12 años de edad caminó con micrófono en mano hacia una de las plataformas con mayor audiencia en el país y cuatro sillas de espalda que esperaban escuchar la potencia de su voz.



Fue el pasado domingo 9 de abril que Katia conquistó a los coaches de "La Voz Kids México" en la última etapa de audiciones del programa, y con su interpretación de "Happy", de Pharrell Williams, logró que Maluma, Rosario, Emmanuel y Mijares voltearan sus sillas para contemplar la actuación de la pequeña hermosillense que apenas pudo contener la emoción al ver que oficialmente estaba dentro del reality show.



"Me sentí muy emocionada y una ganadora por estar aquí. Por fin llegué a mi meta y estaba contenta de lograr entrar en 'La Voz Kids México'. Estoy muy agradecida con mi familia, mis amigos y todas las personas que me están apoyando", dijo la pequeña de Hermosillo en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"La verdad es que yo no tenía pensado irme con Maluma. Yo me fui con él porque fue el primero que volteó y me gustó mucho lo que me dijo para que me uniera a su equipo. Me dijo que tenía una increíble voz, un ritmo muy diferente, un timbre muy bonito y que íbamos a trabajar en mejorar todavía más. Tenemos una maestra que nos está ayudando y me siento muy emocionada. Siento que este es un juego y que lo peor que pudo haber pasado fue no quedar", continuó.



Una cantante que trabaje en la política



A sus 12 años de edad, Katia sabe lo que quiere hacer cuando sea mayor, y además de cantar, desea ayudar a las personas. Por eso declaró que está decidida a dedicarse a la política.



"Estoy dedicada a dar lo mejor de mí. Si yo ganara, quiero ayudar a la gente porque es una de las cosas que más me gusta hacer; me gusta también apoyar a mi mamá, a mis amigos y familia. Además de cantar, a mí me gustaría ser modelo, pero quiero también trabajar en la política porque quiero ayudar a las personas de esa manera", finalizó.



Katia Saavedra se convierte en la quinta y última sonorense en unirse a "La Voz Kids México", donde se une a Esteban Aarón Durán (Puerto Peñasco), Annika Oviedo (Agua Prieta), Johanna Siaruqui (Hermosillo) y Deylan López (Empalme). El próximo domingo inicia la etapa de Batallas del programa.