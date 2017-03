Aseguran que José José está bien de salud

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Marysol Sosa asegura que su padre, el cantante José José se encuentra bien de salud, y que su estancia en México se debe a estudios de rutina que se realiza desde hace 20 años.



"Queridos amigos! Papá @JoseJoseOficial se encuentra muy bien. Solo vino a #CDMX a chequeo médico como cada año. No hay de qué preocuparse!", escribió en su cuenta de Twitter.



El "Príncipe de la canción" también utilizó su cuenta de Twitter para agradecerle a sus fans los buenos deseos:



"Gracias a todos por sus atentas llamadas; Me encuentro en México en mis estudios de rutina. Un abrazo cariñoso a todos. Bendiciones! JJ"

Marysol respondió a varios mensajes en Twitter, donde la gente la cuestionaba por la salud del cantante:



"Norma hermosa! Qué gusto. Muchas gracias por sus oraciones. Solo vino a su check up anual. Tranquilos, ok? Gracias por su cariño", aclaró.