Mi fin es cantar y conmover: Tenor Arturo Chacón

CIUDAD DE MÉXICO()

"Acepté mi primera Tosca", anuncia el sonorense Arturo Chacón-Cruz. Se prometió esperar hasta cumplir 40 años para el rol. Una edad crucial en la carrera de un tenor. Celebrará su cumpleaños el próximo 22 de agosto y cantará su primer Cavaradossi en Oviedo, en 2018.



"(A los 40) ya no te quieres comer el mundo de un bocado", responde vía telefónica desde Miami, donde goza de dos semanas de descanso con su mujer y su hijo pequeño después de concluidas las funciones de La traviata, en Valencia, bajo las órdenes de Sofia Coppola, con vestuario de Valentino y con su padre artístico Plácido Domingo.



Una producción que volverá a reponer en octubre en la Ópera de Roma y que lo ha puesto en el mapa de los directores artísticos de los principales teatros.



En cuatro o cinco años, planea limitar el papel de Alfredo, que debutó en 2008 en Detroit, a los grandes teatros de Milán, Nueva York y Londres.



"Traviata es una ópera muy ingrata", dice. Y la culpa es de Alfredo, personaje difícil de interpretar, no muy agradable para el público.



"La gente va a la ópera para ver héroes y villanos. Pero Alfredo es una persona muy común y corriente que comete errores como todos. Tengo que trabajar mucho para que tenga calidez y la gente no lo desprecie", dice.



CANTANTE DISCIPLINADO



Chacón-Cruz es un cantante disciplinado que deposita su confianza en sus directores de escena.



Aunque no siempre esté de acuerdo con su visión. Peter Konwitschny lo dirigió en Viena en una Traviata con Violetta llevando pistola y Alfredo desaliñado, con lentes. El tenor objetó que le estaban quitando humanidad a su personaje. Justo lo que el director quería: sacar su lado más desagradable.



"¿Y qué haces? Es su visión y su producción. Fue un éxito", recuerda.



Con la directora de cine Sofia Coppola, en cambio, busca la elegancia.



Woody Allen lo dirigió en Gianni Schicchi, en Los Ángeles. Con los cineastas metidos en la ópera, dice, el público aprecia una relación más natural de los personajes; las acciones son más sutiles.



Si algo le fastidia es ver a un cantante de ópera parado en el escenario sin saber qué hacer, levantando un brazo y luego el otro, sin nada qué decir.



"Siempre es el pensamiento antes de la acción, que la acción surja del texto, de la escena".