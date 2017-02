"Ser parte" de la experiencia de Siddhartha

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A sus 26 años de edad, Siddhartha tiene una larga trayectoria, en la que destaca su colaboración con la banda Zoé como baterista y su faceta como productor de proyectos como Caloncho y Technicolor Fabrics, entre otros más.



Luego de su tercer disco como solista "El vuelo del pez"; el cantante está disfrutando del éxito de su disco "Únicos", de donde se desprende su más reciente sencillo "Ser parte".



"Este es el segundo sencillo del álbum que salió los primeros días de octubre, y es un tema que particularmente disfruté mucho en todo su proceso porque fue de las primeras composiciones que aterricé. Lo tenía rondando en mi cabeza, no la compuse con ningún instrumento de por medio", dijo Siddhartha en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"En la letra sucedió algo muy similar, en realidad nunca me sentí a anotarla sino que puse el micrófono a grabar y gran parte de la melodía y la letra se dio en base a esta improvisación de la primera toma", continuó.



Bien representado



El cantante se dijo muy orgulloso de su cuarto álbum como solista, pues se involucró fuertemente en su creación ya que fue él mismo quien compuso tanto la letra como la música de sus canciones y gracias a la colaboración de su equipo, logró un material que, en palabras propias, lo representara a él en su totalidad.



"Es mi cuarto álbum de solista de todos los que he hecho; he tenido varios roles: Soy el autor de los temas, los compongo, los acomodo y los toco. Claro que no hago todo el trabajo solo a la hora de maquilar el disco. Dentro de las cosas principales el rol de ir manejando la ‘nave’ lo hago yo", agregó.



"Siempre me aíslo para hacer música. Elijo algún lugar tranquilo, de preferencia un espacio natural y gran aparte de este disco lo hice en la playa. Monto un estudio portátil y todo termina dándose solo. Lo disfruté mucho porque todas las canciones fluyeron, se dio por si solo y no tuve que pensarlo demasiado. Tenía muchas cosas acumuladas después de tres años de no haber grabado algo", finalizó.