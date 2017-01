George RR Martin responde a fan sobre "Vientos de invierno"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los fans de George RR Martin tendrán que seguir a la espera de “Vientos de invierno”, el sexto libro de la saga “Canción de hielo y fuego”, franquicia literaria en que se basa la exitosa serie de HBO, “Game Of Thrones”.



Hace un par de días, el escritor respondió a un seguidor que preguntaba por la nueva entrega de la historia que, como muchos, ha esperado con paciencia.



A través de su blog, Martin indicó que la historia aún no está lista pero que ha hecho algunos progresos.



"Pero no tanto como esperaba el año pasado, cuando pensé que para este tiempo ya estaría hecho" y remató con una idea esperanzadora... aunque no del todo. "Creo que (la nueva entrega de la saga) saldrá este año. Pero ¡oigan! Pensé lo mismo el año pasado", recoge The Independent.



Así que será buena idea que los seguidores de Martin se armen de más paciencia y esperen nuevas noticias sobre los adelantos del escritor estadounidense, que podría aparecer a fines de este año.



El año pasado, previo a su visita en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, el autor anunció que durante 2017 su prioridad sería terminar “Vientos de invierno” por lo que su agenda estaría muy limitada. Su presencia en la FIL sería una de las últimas actividades que atendería por un buen tiempo, señaló.



“Vientos de invierno” es la sexta novela y penúltima de la saga.



Este año, “Game of Thrones” estrena su séptima temporada en la pantalla chica.