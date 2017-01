Andrew Garfield explica su beso con Ryan Reynolds

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El actor Andrew Garfield acudió como invitado al programa de Stephen Colbert y explicó el famoso beso que le dio a Ryan Reynolds en la entrega de los Globos de Oro.Cuando Ryan Gosling subía al escenario para recoger el premio de Mejor actor en comedia o musical, por “La La Land”, las cámaras captaron al fondo un beso entre Reynolds y Garfield.En la misma categoría estaba nominado Reynolds, por su trabajo en “Deadpool”.Garfield no se salvó del tema en la entrevista con Colbert y explicó: “Sólo quería que Ryan supiera que lo amaba sin importar si ganaba o perdía. Sólo quería que supiera, no importa. Es cómo juegas el juego y él apareció, dio todo. No cambia nada en mi corazón”.Colbert le preguntó si se sentía cómodo besando a hombres, a lo que Garfield respondió entre risas: “Ni siquiera entiendo la pregunta”.“Yo tampoco”, dijo Colbert y se acercaron para darse un beso.Quien se sorprendió por el beso de Garfield y Reynolds fue Emma Stone, la ex novia de Andrew, pues le mostraron el video del momento.