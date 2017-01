Madonna: Trump presidente es como estar "en una pesadilla"

NUEVA YORK(AP )

Madonna dice que el triunfo electoral de Donald Trump es "como ser abandonada por un amante y también estar atrapada en una pesadilla".



La estrella pop dijo a la revista Harper's Bazaar en una entrevista para la edición de febrero que la noche de la elección "era como mirar una película de terror".



La sensación de tener a Trump como presidente se puede comparar con una ruptura dolorosa con la pareja. "Me despierto y me digo, 'un momento. Donald Trump es el presidente. No es una pesadilla. Realmente sucedió'''.



En la entrevista, realizada dos semanas después de la elección, Madonna dijo a la revista que la victoria de Trump la obliga a ser "mucho más franca y un poco menos misteriosa".



También critica a otras celebridades por no expresar posiciones políticas.