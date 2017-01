Susana González la nueva "Aventurera"; tecnológica y multimedia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“Esta será una ‘Aventurera’ tecnológica y multimedia, a pesar de contar una historia de los años 40”, explicó el productor Gerardo Quiroz en la presentación del elenco y la protagonista de este musical, que estrenará el próximo 14 de febrero en el Auditorio Blackberry.



“Es una obra de gran formato que había que darle una nueva visión, una nueva perspectiva y una nueva presentación, es así como nos unimos Juan Osorio y yo, tuvimos que unir fuerzas porque esta puesta en escena no es para estar en una temporada en la Ciudad de México nada más, sino meses o años en la República y en Estados Unidos”.



Quiroz señaló que no puede haber problema con las hermanas Vallejo por los derechos de la obra, porque Álvaro Custodio es el autor del guion original de la película y ellas presentaron una adaptación de ésta hecha por Carlos Olmos, lo que él y Osorio llevarán al Auditorio Blackberry es una versión hecha por la dramaturga Ximena Escalante y el recurso multimedia tendrá un papel importante.



“Todas las pantallas de HDMI (interfaz multimedia de alta definición) van a recrear escenografía con vida, no son paneles pintados o escenografía que sube y baja sino pantallas que a través de cortinas, arcos, puertas y ventanas, nos van a mostrar vida fuera del escenario, en los exteriores, también habrá una interacción con los actores sin que se pierda la época, porque el hecho de que haya pantallas no quiere decir que vamos a perder el sabor de Aventurera al contrario”, indicó Quiroz.



Para Juan Osorio este proyecto guarda un sentimiento especial porque desde que Niurka fue “Aventurera” soñó con producirla y ahora es una realidad, “aventarnos el reto de superar la primera puesta en escena para mí significa mucho, no ha sido desafío fácil”.



Una de las primeras decisiones que los productores tuvieron que tomar fue quién sería Elena Tejero, su protagonista, aunque habían revelado que varias serían las actrices que le dieran vida, Susana González es la que ha sido presentada a los medios.



“Creo que aparte de tener una gran calidad humana, es una mujer preparada, con hambre de crecer día a día, el domingo eran las dos de la mañana y estaba pasando texto, ayer estaba ensayando después de la novela, entonces tener una actriz así te compromete a tener los detalles bien cuidados”, explicó Osorio.



“Este personaje es para una actriz que se desenvuelve en muchas facetas, estamos haciendo las cosas como se deben hacer para tener un buen resultado”, declaró Susana González. Niurka y Ninel son las siguientes aventureras confirmadas, más una actriz que se presentó de incógnita con un velo en la cara durante esta conferencia.



Carmen Salinas retoma su personaje de Rosaura del Mar, pero comentó que para no pasar lo mismo que con las hermanas Vallejo, que la despidieron sin aviso, ahora tiene un contrato detallado, que incluye buena paga y primer crédito, “Juan siempre me ha tratado con un amor y un respeto, como si fuera su mamá”.



Mauricio Islas, Alexis Ayala, Rafael Inclán, Ernesto Laguardia, Ernesto Gómez Cruz, son nombres que forman parte de la obra, que tendrá ocho semanas en el Auditorio Blackberry, en mayo se va de gira por Estados Unidos y luego por la República, ya tienen 40 fechas vendidas. Osorio explicó que “Aventurera” no se quedará sólo en el teatro sino que se convertirá en una serie.