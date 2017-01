HERMOSILLO, Sonora(GH)

La actriz de Aventurera, Carmen Salinas, quien también es diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se convirtió en Trending Topic en Twitter luego de que se diera a conocer una entrevista en donde opinó sobre el aumento al precio de la gasolina.



En la entrevista, difundida a través de redes sociales, Salinas habló sobre los saqueos que han tenido lugar en varias entidades de México y opinó lo siguiente:



"A la gente que con trabajos pone un negocio van y se lo saquean y se llevan todo".



Dijo que el gasolinazo "era necesario porque ya no podíamos seguir subsidiando, el gobierno paga tanto por gasolina. El que tenga coche, que lo mantenga, no hay de otra carnal", señaló.



Hasta el cierre de esta edición, Salinas no manifestó ninguna respuesta en Twitter en relación a su respuesta; sin embargo, tanto usuarios de las redes sociales como algunas personalidades de la farándula



El actor, conductor y cantante mexicano Héctor Suárez Gomis que se destacó en telenovelas como "Por siempre mi amor", "El juramento", y más, usó su cuenta de Twitter para calificar a Carmen Salinas como una mujer insensible ante la delicada situación política que atraviesa el País.



"Carmen Salinas demuestra con su insensibilidad (‘El que tenga coche que lo mantenga’) que es una digna habitante de la Cámara de Ratas. ¡Bombo!", escribió el actor, quien obtuvo 626 retweets y 918 me gusta en su publicación.



Gaby Platas, esposa de Francisco de la O y actriz mexicana de telenovelas como "Antes muerta que Lichita", "Hasta el fin del mundo", "Miss XV", "Por siempre mi amor" y más, también manifestó su descontento con el comentario de Carmen Salinas.



"Dice Carmen Salinas: ‘El que tenga coche, que lo mantenga. No hay de otra, carnal’. Así el nivel de argumentación del @PRI_Nacional #gasolinazo", escribió en un comentario.



"A lo mejor la Sra. Salinas piensa que el transporte público y los que transportan todos los productos no usan gasolina", agregó en otra publicación.



Los usuarios de las redes sociales rechazaron los comentarios de Carmen Salinas y así lo manifestaron con varias publicaciones y memes en contra del gasolinazo.



"Mijito,, tú que votaste por el PRI ahora paga el #gasolinazo #CarmenSalinas", dice el usuario @a1xtreme.



"Disculpe ¿Cómo llego a la "Cámara de Ratas"? A muy fácil, sólo siga a #CarmenSalinas y ahí encontrará a muchas ratas de 2 patas"; bromeó el usuaro @SergioVivemal, con referencia al hackeo de Google Maps que renombró la ubicación de la Cámara de Diputados.