"Loco" Valdés tiene ganas de un vodka

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El actor Marcos Valdés negó que su padre Manuel Loco Valdés esté muy grave como lo declaró recientemente el actor Sergio Corona y destacó que si está delicado de salud y delgado es porque no es nada fácil recuperarse de cáncer de piel a sus 87 años de edad, pero armó que va bien con sus inmunoterapias.



“Mi papá está muy enamorado de su esposa Arcelia Larrañaga, que está sufriendo una enfermedad terrible que es la demencia senil y eso mantiene más fuerte a mi papá. Él está pasando por una situación difícil que es la enfermedad de su esposa”, recalcó.



En entrevista con los medios luego de que recibiera el galardón de honor en la Plaza de las Estrellas, apuntó que su padre siempre está vacilando. “Todos queremos verlo bien y esperamos que regrese al teatro, al cine y a la televisión”.



Agregó que Manuel Loco Valdés está tan de buen humor, que cuando le hicieron el implante de piel le indicó al doctor que ese injerto fuera de su axila, para que le saliera pelo y que también le preguntó: “¿Ya me voy a petatear? ¡Para tomarme un vodka!”



Hermanos unidos



Marcos Valdés resaltó que lo que necesita su padre es bienestar económico, lo que ellos como hermanos le están procurando, entre estos Cristian Castro, quien indicó, le habla por teléfono cuando anda de gira artística. Precisó que sus hermanos —los hijos de Arcelia— principalmente su hermano Michel, están arreglando los problemas económicos que surgieron con Hacienda, puesto que ellos se dedica a eso.



“Yo vengo para hacer un programa por redes sociales con un grupo colombiano, hacer radio y televisión, pues la única forma de ayudar a mi papá es aportándole dinero, yo me regresé de EU luego de 14 años alejado. La realidad es que no tiene dinero y trabajamos para dárselo”.



Al cuestionarle sobre si está preparado para recibir una mala noticia, respondió: “Todos podemos recibir una mala noticia en cualquier momento, pero pues, no estoy preparado… y no me interesa prepararme ahorita, creo que nadie está listo para nada en un caso así, no quiero ni pensarlo.



Respecto al fin de año y cómo la pasará su padre, Marcos expresó: “Deseamos que mi padre pase bien una Navidad, que no tenga problemas, ahorita esta bien”.



Por último, comentó que su padre es el único actor loco de y sin ningún sólo estilo. “Es el único que se ha atrevido a decir y hacer muchas cosas en la televisión, nadie ha inventado estilos como El Loco Valdés”.