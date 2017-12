Charlie Sheen demanda a periódico por difamación

NUEVA YORK, EU(AP)

El actor Charlie Sheen demandó al periódico sensacionalista National Enquirer bajo el argumento de que lo difamó al publicar que había abusado sexualmente del actor Corey Haim cuando éste era adolescente.



Charlie Sheen niega haber abusado de actor de 13 años, su representante habló sobre la nueva versión que circuló en Hollywood .



En documentos presentados el viernes ante una corte de Los Ángeles, Sheen calificó las acusaciones del tabloide como “ridículas” y “repugnantes”.



En su edición del 8 de noviembre, el Enquirer publicó una cita del actor Dominick Brascia, en la cual armaba que cuando Sheen tenía unos 20 años había abusado del adolescente Haim. Sheen y Haim, que murió en 2010, protagonizaron la película “Lucas” de 1986.



Brascia le dijo a The Enquirer que el incidente ocurrió durante la lmación de la cinta.



Sheen exige una indemnización por daños no especicados. La empresa matriz de The Enquirer, American Media Inc., indicó en un comunicado el sábado que espera “litigar” el caso y dio la bienvenida a la posibilidad de exponer las “perversiones” de Sheen.