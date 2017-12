Droides y Daisy Ridley, estrellas del estreno de "Last Jedi"

LOS ÁNGELES, California(AP )

Stormtroopers marcharon por la alfombra roja al ritmo de la música de Star Wars y ante los vítores de los seguidores de la saga el sábado en el estreno mundial de la última entrega de la popular franquicia de la ópera espacial.



El elaborado estreno de "Star Wars: The Last Jedi" (“Los últimos Jedi”) contó con una procesión de soldados imperiales y un escuadrón de guardas de élite vestidos con una armadura roja desfilando por la alfombra del mismo color. Los seguidores los jalearon, algunos mostrando peluches de Porgs, un nuevo personaje que aparecerá en la octava entrega de La Guerra de las Galaxias.



Los asistentes pasaron bajo una enorme maqueta de un vehículo de asalto y caminaron hasta la zona donde se realizaban las fotos y entrevistas con la prensa antes del pase de la película. Personajes como los droides R2-D2, C-3PO y BB-8, llegaron al teatro antes que los actores del filme.



"Esta es una película de Star Wars, y la energía de esta noche es bastante increíble", dijo un radiante Andy Serkis, que interpreta al villano Líder Supremo Snoke.



Daisy Ridley, que da vida a Rey, optó por un vestido de lentejuelas adornado con estrellas para el estreno, sobre el que dijo:

"Simplemente es divertido. Y yo me siento divertida. Y tiene estrellas”.



Kelly Marie Tran, recién llegada al elenco de la saga, eligió un vestido rojo brillante con una larga cola. John Boyega, que antes en el día tuiteó que podría perderse el estreno por una tormenta de nieve en Atlanta, se pasó por la alfombra roja con un esmoquin azul y un suéter de cuello alto.



El secreto sobre la película, que antes del sábado solo se había proyectado para un selecto grupo VIP, siguió tras el estreno. Preguntado por detalles sobre el filme, Anthony Daniels, que interpreta a C-3PO, dijo a un reportero: "Voy a dejar que lo averigües por ti mismo".



"The Last Jedi", que estará en cines el 15 de diciembre, es uno de los mayores estrenos del año e incluye el regreso de Luke Skywalker y la última interpretación de Carrie Fisher. Según estimaciones, la cinta podría lograr una taquilla en torno a los 200 millones de dólares en su primer fin de semana en cartel.





El periodista de The Associated Press Ryan Pearson contribuyó a este despacho.