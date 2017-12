'Coco' es primer lugar de taquillas por tercera semana

LOS ÁNGELES, California(AP )

La película “Coco” ocupó el primer lugar de las taquillas por tercera semana consecutiva en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con cálculos de los estudios difundidos el domingo.



Disney calcula que “Coco” sumó 18,3 millones de dólares, con lo que acumula un total de 135,5 millones.



"Justice League" quedó en segundo sitio con 9,6 millones de dólares mientras que "Wonder" quedó en tercero con 8,5 millones.



"The Disaster Artist", de James Franco, cayó al cuarto lugar en su segunda semana con 6,4 millones, mientras que "Thor: Ragnarok" quedó en el quinto sitio.



El único estreno del fin de semana fue “Just Getting Started”, de Morgan Freeman, y recaudó 3,2 millones.



La mayoría de los estudios decidieron no competir contra "The Last Jedi", cuyo lanzamiento se espera que domine las taquillas cuando se estrene el 15 de diciembre.