Suegro de Harry vive en Rosarito

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El futuro suegro del Príncipe Harry, Thomas Markle, fue descubierto Playas de Rosarito en Baja California.



Markle, de 73 años y quien trabajó como director de iluminación en series como Married. With Children y General Hospital, reside desde hace unos meses en el llamado quinto municipio.



Llegó a ganar el Emmy por su labor, pero hoy parece más orgulloso por ser el padre de Meghan Markle, novia del príncipe.



"Una de las primeras cosas que dijo fue: '¿Sabe usted quién es Meghan Markle?'. Le dije: 'Sí, me suena, sé que sale en televisión'. Contestó: 'Yo soy su padre'", explicó al Daily Mail Ramón Moreno, dueño de un grupo de bodegas, una de las cuales le renta al jubilado ingeniero.



"Sí, nos ha contado mucho sobre Meghan y Enrique, incluso antes de que (su compromiso) fuera noticia mundial. Él ama muchísimo a su hija, dice que hablan con frecuencia".



Moreno añadió que su cliente mezcla español e inglés para comunicarse, es muy amable y su forma de ser y de vestir es como la de cualquier persona normal.



Entrevistado por el Daily Mirror, Markle dijo que ansía acompañar a su hija hasta el altar cuando la actriz estadounidense se case por la Iglesia, en 2018.



"Sí, me encantaría. Estoy muy contento. Estoy encantado", dijo, y agregó que no podía dar más declaraciones.



Los padres de Markle están divorciados, pero Enrique sólo ha conocido a la madre de su prometida, Doria Ragland, maestra de yoga en Los Ángeles y a quien describió como asombrosa, pero aún no conoce a su padre.



Meghan, de 36 años y quien también es divorciada, conoció al que será su segundo marido, de 33, en julio de 2016, gracias a un amigo en común.