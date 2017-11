Hotel de Las Vegas prohíbe entrada a O.J. Simpson

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

O.J. Simpson fue vetado del hotel y casino The Cosmopolitan en Las Vegas, dijo el abogado del exastro del fútbol americano.



El abogado Malcolm LaVergne dijo el jueves que Simpson recibió una prohibición de entrada al hotel el miércoles. Negó que Simpson

estuviera ebrio o agresivo mientras estuvo en el lugar.



LaVergne dijo que el también actor de cine y presentador de televisión no recibió motivos para el veto. Dijo que su cliente contactó al agente encargado de supervisar su libertad condicional el jueves y se sometió a pruebas de drogas y alcohol, que resultaron negativas.



El hotel dijo en un comunicado que no hace comentarios sobre sus huéspedes.



Simpson salió en libertad condicional de una prisión de Nevada el mes pasado tras servir nueve años por robo armado y asalto con un arma en un intento fallido por recuperar piezas de colección.



Actualmente vive en una comunidad cerrada en Las Vegas.